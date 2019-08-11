Новые защитные сооружения Нижнеудинска будут учитывать историческую застройку

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Возведение новых защитных сооружений от паводка в иркутском Нижнеудинске осложняется невозможностью перепланировки исторического центра города. Как сообщил в воскресенье журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко, при строительстве этих объектов будет учитываться историческая застройка.

"Наша задача сделать трассировку (обозначение на местности пределов выемок и насыпей) защитных сооружений по Нижнеудинску. История центральной части Нижнеудинска заставляет нас со всем почтением обращаться с ней, и те защитные сооружения, которые уже проектируются институтом "Гидропроект", это учитывают. Стоимость, очевидно, будет побольше, но центральную часть города мы должны защитить. Все исторические объекты сохраним, и, конечно, новые [соцобъекты] - школы, детские сады", - сказал Левченко.

По его словам, в городе Тулун защитные сооружения будут рассчитаны на критический уровень воды в 14 метров. "Будем начинать строительство, подготовку подошвы этих сооружений в режиме чрезвычайной ситуации, затем продолжим уже в рамках капитального строительства. Мы учли, что город будет иметь другую конфигурацию, то есть жилые микрорайоны переселяются из подтопленной зоны", - отметил он и добавил, что в Тулуне восстановлению не подлежат порядка 450 домов.

Город Нижнеудинск был основан в 1648 году на берегу реки Уда. В конце июня река из-за продолжительных дождей вышла из берегов и подтопила город. В городе проживают около 34 тыс. человек.