Военные покинули Тулун после ликвидации последствий паводка

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Военнослужащие и техника группировки Минобороны России, принимавшие участие в ликвидации последствий паводка в городе Тулуне и в Тулунском районе Иркутской области, убыли в места постоянного базирования. Об этом сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.

"Около 200 единиц военной техники совершают марш на расстояние более 1000 км. В составе автоколонны грузовая, инженерная, специальная и техника материально-технического обеспечения, сопровождают колонны экипажи военной автоинспекции. Перед совершением марша вся техника прошла техническое обслуживание. Кроме того, часть специальной техники будет перебазирована военно-транспортной авиацией", - отмечается в сообщении.