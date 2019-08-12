Мэр Ачинска попросил 5 млн рублей на систему оповещения о ЧС

ТАСС, 12 августа. Мэр Ачинска Илай Ахметов обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой выделить городу 5 млн рублей из краевого бюджета на модернизацию городской системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации Ачинска.

Как сообщалось ранее, 5 августа во время эвакуации населения из части города из-за взрывов на военном арсенале возле Ачинска люди жаловались на неразборчивый звук из громкоговорителей.

"Илай Ахметов обратился к Александру Уссу с просьбой изыскать из средств бюджета края 5 млн рублей на оснащение Ачинска современной системой речевого и сигнального оповещения граждан о чрезвычайной ситуации уже в этом, 2019 году", - сообщили в мэрии, добавив, что Усс признал просьбу муниципальных властей справедливой и взял ее выполнение под свой контроль.

По данным пресс-службы, специалистами были обнаружены многочисленные нарушения и сбои этой системы. Местные власти уже просили региональное агентство по ГО и ЧС ввести в эксплуатацию более современный комплекс технических средств оповещения, им отказывали из-за отсутствия финансирования из бюджета края.