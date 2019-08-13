Уровень воды в реке Ия в Тулуне за 12 часов поднялся на 28 см

ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ия в пострадавшем от сильного паводка городе Тулуне Иркутской области повысился до 584 см при критическом 700 см. Об этом сообщается во вторник на сайте муниципальной администрации.

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"Уровень воды в реке Ии на 08:00 (03:00 мск) 13 августа составил 584 см (+28 см за 12 часов)", - говорится в сообщении.

В понедельник региональное управление МЧС заявляло об очередном повышении уровней воды в реках области. В ряде районов накануне вновь начались дожди. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник также ожидаются обильные осадки.