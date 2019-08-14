Эксперт: площадь пожаров в лесах Сибири на 4 млн га меньше, чем в рекордном 2012 году

По данным Авиалесохраны, в России горит около 3 млн га лесов, причем более 90% пожаров приходятся на труднодоступную таежную местность. Режим ЧС из-за крупных пожаров действует на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в трех районов Бурятии. Особый противопожарный режим действует в 41 регионе.

ТАСС, 14 августа. Общая площадь, пройденная огнем в лесах Сибири в этом году, по предварительным подсчетам, составляет 8 млн га, что на 4 млн га меньше, чем в 2012 году, когда фиксировались особенно тяжелые пожары, сообщил в среду ТАСС директор Института леса Сибирского отделения (СО) РАН Александр Онучин.

"В 2012 году [общая] площадь пожаров в Сибири составила 12 млн га, основные пожары пришлись на лето, то есть тот период, который мы уже наблюдали в этом году. По предварительным данным, сейчас, с начала этого года, речь идет о 8 млн га", - сказал Онучин.

Масштабные лесные пожары, уверяют эксперты, уже стали приметой сибирского лета, они достаточно типичны для тайги. Резонанс этого года ученые связывают с тем, что обычно ветер уносил дым от горящей тайги в малонаселенные районы Якутии и севера Иркутской области, а в июле этого года направление ветра изменилось, и от гари стали задыхаться жители крупных городов Сибири, Урала и даже Поволжья.

"По масштабам этот год достаточно значительный, но я не могу сказать, что какой-то суперэкстремальный. Особенно с точки зрения ущерба. <…> Сравнивать ущерб от сибирских пожаров с тем, что было в европейской части России в 2010 году (тогда сильные лесные и торфяные пожары наблюдались в центральной части России и, в частности, в Подмосковье - прим. ТАСС), на мой взгляд, нельзя", - считает директор института лесоведения РАН Андрей Сирин.

Большинство лесных пожаров в Сибири происходит вдали от населенных пунктов и объектов инфраструктуры, в труднодоступных местах на севере регионов. Нет сгоревших домов, ЛЭП и мостов, огонь затронул только сами леса. И здесь, уверен замдиректора Всероссийского НИИ Лесоводства и механизации (ВНИИЛМ) Андрей Филипчук, рано подводить итоги. "Только через два-три года наблюдений за поврежденными лесами можно будет сделать обоснованное заключение о том, какой ущерб пожары нанесли экосистеме", - отметил Филипчук.

Верховые и низовые пожары

Верховые пожары, при которых огонь охватывает деревья полностью - от основания до кроны, не составляют большинства в горящей сибирской тайге, уверен Сирин. "Верховые пожары отнюдь не составляют большинства [в Сибири]. Пожары начинаются снизу и только в редких случаях переходят в верховые, затрагивая кроны деревьев", - сказал Сирин. С ним согласен доцент кафедры биологии Забайкальского госуниверситета Олег Корсун, который, однако, отметил, что летом лесные пожары чаще переходят в верховые, чем весной.

Самые распространенные - низовые пожары, считает Сирин, как правило, проходят безболезненно для деревьев - на них остаются лишь подпалины. "Есть даже положительные моменты, связанные с тем, что поверхность почвы освобождается от валежника, старых деревьев, мусора, и зола удобряет землю. Это благоприятствует лесовосстановлению", - добавил он.

Какую точную долю от общей площади пожаров составляют верховые, эксперты сказать затрудняются, отмечая лишь, что она невелика, но, безусловно, присутствует, поскольку погода в Сибири сейчас способствует переходу пламени выше по стволам деревьев.