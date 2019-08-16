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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

В больницах Красноярского края остаются трое пострадавших при взрывах на полигоне

Всего в результате взрывов пострадали 14 человек

КРАСНОЯРСК, 16 августа. /ТАСС/. Два человека, пострадавшие при взрывах на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, выписаны из медучреждений, в стационаре остаются трое. Об этом сообщили в пятницу в краевом Минздраве.

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"Сегодня из Ачинской межрайонной больницы выписан последний из пациентов, госпитализированных туда после ЧС близ поселка Каменка. Таким образцом, на стационарном лечении остаются только те, кто находится в военном госпитале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки никто не обращался за помощью в лечебное учреждение в Ачинске.

В региональном главке МВД ТАСС уточнили, что из краевого госпиталя МВД выписан один из двоих ранее госпитализированных полицейских. Таким образом, лечение в медучреждениях продолжают три человека: один - в госпитале МВД и еще двое - в военном госпитале Красноярска.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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