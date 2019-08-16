Некоторые школы и детские сады в Иркутской области не успеют подготовить к учебному году

ТАСС, 16 августа. Девять школ и детских садов не успеют восстановить к новому учебному году в Иркутской области, пострадавшей от паводка. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу региональным правительством.

"Девять учреждений не будут восстановлены к 1 сентября 2019 года, в том числе три школы в поселке Евдокимовском, в селе Уйгат и №20 в Тулуне. Эти учреждения определены под снос, школьники перераспределены в другие общеобразовательные школы", - говорится в сообщении.

Не будут восстанавливать детские сады в поселках Евдокимовском и Октябрьском, а также детский сад "Родничок" в Тулуне. В октябре текущего года планируется завершить ремонт в детских садах №12 и "Теремок" в Нижнеудинске, в 2020 году закончится ремонт в детском саду №3. Детей перераспределили в другие учреждения. В ближайшее время регион получит 11 автобусов, на которых их будут перевозить.

При этом к началу учебного года после ремонта в регионе откроют восемь детских садов и 15 школ, которые пострадали от наводнений.