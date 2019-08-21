Власти оценили в 1,6 млрд рублей ущерб, нанесенный паводком бизнесу в Иркутской области

"Если говорить о пострадавших предприятиях и предпринимателях, то их выявлено 401 с общим объемом ущерба порядка 1,6 млрд рублей. Это то, что удалось установить комиссии, которая была создана при Министерстве экономического развития и выезжала на место, обследовала текущее состояние бизнеса по тому, что осталось - документам, имуществу, зданиям и сооружениям. Производили осмотр на месте и фиксировали объем ущерба", - сказал Гордеев.

Больше всего предпринимателей пострадало в Тулуне и Тулунском районе, по которым стихия ударила сильнее, чем по другим территориям. Ущерб на сумму около 1,4 млрд рублей причинен 260 предприятиям малого и среднего бизнеса. В Нижнеудинске и Нижнеудинском районе пострадали 122 предпринимателя, их убытки составили 161 млн рублей; в Чунском районе - пять предпринимателей, ущерб порядка 19 млн рублей. В Тайшетском выявлены 14 пострадавших предпринимателей с общим ущербом порядка 4,5 млн рублей.

По словам замминистра, почти половину пострадавших предприятий составляют объекты торговли, причем наибольший урон нанесен торговым точкам, которые торговали бытовой техникой. У некоторых предпринимателей ущерб достигает 15-20 млн рублей.

Поддержка предпринимателей

Гордеев сообщил, что пострадавшие могут рассчитывать на несколько мер поддержки. В бюджете Иркутской области заложено 250 млн рублей для предоставления грантов на приобретение основных средств и на субсидии для возобновления работы бизнеса. "В настоящий момент ведется работа с муниципальными органами власти, потому что субсидии будут выдаваться им, а они будут самостоятельно выдавать средства пострадавшим предпринимателям. Организована работа по консультированию предпринимателей, чтобы они четко понимали, как будут осуществляться меры поддержки, где выдаваться, куда обратиться", - сказал замминистра.

Фонд микрокредитования Иркутской области ввел отсрочки по платежам для тех, кто получал кредиты в этой организации. С банками власти региона провели переговоры, чтобы они тоже дали бизнесу отсрочки. Налоговая служба дала отсрочку по предоставлению отчетности и уплате налогов. Кроме того, служба помогает предпринимателям восстановить бухгалтерскую отчетность.

Правительство области подало в министерство экономического развития РФ заявку на создание территории опережающего развития (ТОР) в городе Тулуне, готовится аналогичная заявка для Байкальска, сообщил Гордеев. По мнению властей, придание пострадавшим от паводка городам статуса ТОР поможет привлечь инвесторов и запустить реализацию новых проектов.

В новость внесены изменения (07:48 мск) - добавлена информация о мерах поддержки