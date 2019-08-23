Пострадавшим от наводнений дачникам Приангарья перечислили почти 25 млн рублей компенсаций

"Продолжаются выплаты компенсаций из областного бюджета жителям, у которых в результате паводка пострадали огороды и дачные участки. Перечислены средства в общем объеме 24,8 млн рублей 512 получателям", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства области Ильи Сумарокова.

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Садоводам и огородникам Иркутской области, у которых из-за наводнения пострадали дачные участки, местные власти выплатили около 25 млн рублей компенсаций, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

При этом уточняется, что в пятницу в казначейство региона направлены документы на выплату еще 6,8 млн рублей 146 жителям Нижнеудинского района. Всего в министерство поступило 765 пакетов документов на выплаты из города Тулуна и Нижнеудинского района и 30 из Заларинского района.

Указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко были предусмотрены выплаты пострадавшим гражданам, осуществляющим ведение садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, а также осуществляющим выращивание сельскохозяйственных культур и содержание домашних животных и птицы на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства на территориях, попавших в зону паводка.

Выплаты за гибель посевов (посадок) сельхозкультур, многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных животных рассчитываются как 4,5 тыс. рублей на одну сотку, но не более 45 тыс., 50 тыс. за корову, 25 тыс. за утрату молодняка крупного рогатого скота, но не более 50 тыс. рублей. За утрату свиней, овец, коз предусмотрено 5 тыс., но не более 25 тыс., 200 рублей дадут за погибших кроликов и птиц, но не более 2 тыс.