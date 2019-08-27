Власти расселят аварийный дом с просевшим фундаментом под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Жильцов четырехэтажного жилого дома в городе Обь Новосибирской области, фундамент которого просел после строительных работ рядом ним, расселят, сообщается на сайте администрации города.

16 августа в Оби вблизи торца аварийного четырехэтажного дома в ходе подготовительных работ при строительстве детского сада вскрыли траншею, из-за чего просел фундамент дома. Из него эвакуировали 81 жильца. По состоянию на 26 августа в пункте временного размещения (ПВР) находились 27 человек, в том числе 10 детей.

"В соответствии с предварительными результатами экспертизы, комиссией по ЧС принято решение о признании данной ситуации чрезвычайной муниципального характера. До жителей данного дома были доведены результаты данной экспертизы и решение комиссии о полном расселении данного дома. До момента выделения денежных средств собственникам для приобретения квартир или получения компенсации, администрация города приняла на себя обязательства по возмещению затрат за арендованное жилье", - говорится в сообщении.

Администрация города предложит жителям, находящимся в ПВР, квартиры маневренного фонда для временного проживания.

Власти сообщили, что ПВР закрывается сегодня, 27 августа. Также, при необходимости, людям выделят складские помещения для хранения личных вещей и компенсируют затраты на их вывоз на склад.

В настоящее время работы на стройке приостановлены, траншея накрыта щитами и установлено ограждение. Работа экспертов по определению состояния дома и причин проседания его фундамента продолжается. Прокуратура проводит проверку действий властей города Обь, застройщика и подрядчика на соблюдение градостроительного, земельного и жилищного законодательства.