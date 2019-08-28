В Иркутской области построят дома для пострадавших от паводков ветеранов боевых действий

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил России построит в Иркутской области индивидуальные дома для ветеранов боевых действий, пострадавших от паводков. Губернатор Сергей Левченко поручил подобрать для этих целей 36 участков, говорится в среду в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Сергей Левченко поручил подобрать 30 участков в Тулуне и шесть в Нижнеудинске под строительство индивидуальных жилых домов для ветеранов боевых действий. Председатель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил России генерал армии Виктор Ермаков принял решение за счет Российского фонда ветеранов построить дома для участников разных войн, потерявших жилье в результате недавних паводков", - говорится в сообщении.

Всего новое жилье взамен утраченного во время наводнения должны получить порядка 6 тыс. семей. По жилищным сертификатам они имеют право приобрести жилплощадь в любом регионе России.

В Тулуне началось строительство многоэтажных и индивидуальных домом для пострадавших от наводнения. В микрорайоне Угольщиков предстоит возвести многоквартирные малоэтажные дома на 516 квартир, в Березовой Роще - 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов. Первые объекты будут готовы до конца года, сдать все дома строители должны к октябрю 2020 года. В Нижнеудинске, где затопило более 3 тыс. жилых помещений, определено пять участков под жилую застройку.