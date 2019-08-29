В пострадавшем от паводка труднодоступном иркутском селе устанавливают наливные дамбы

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Установка водоналивных дамб началась в пострадавшем от паводка поселке Алыгджер Иркутской области, который находится в труднодоступной местности Тофалария в горах Восточного Саяна. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Первые дамбы для защиты населения от подтоплений устанавливают в пострадавшем от наводнения поселке Алыгджер Нижнеудинского района. В результате наводнения протекающая через поселок река Уда проложила новое русло, разделив его на три части. Один рукав реки и раньше протекал через Алыгджер, но его глубина была не выше колена. Теперь желающих перебраться на другую сторону перевозят на грузовике "Урал". Для проведения аварийно-восстановительных работ в Алыгджер доставлено 16 водоналивных дамб. Три их них специалисты начали устанавливать", - говорится в сообщении.