В пострадавшем от паводка труднодоступном иркутском селе устанавливают наливные дамбы

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Установка водоналивных дамб началась в пострадавшем от паводка поселке Алыгджер Иркутской области, который находится в труднодоступной местности Тофалария в горах Восточного Саяна. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
"Первые дамбы для защиты населения от подтоплений устанавливают в пострадавшем от наводнения поселке Алыгджер Нижнеудинского района. В результате наводнения протекающая через поселок река Уда проложила новое русло, разделив его на три части. Один рукав реки и раньше протекал через Алыгджер, но его глубина была не выше колена. Теперь желающих перебраться на другую сторону перевозят на грузовике "Урал". Для проведения аварийно-восстановительных работ в Алыгджер доставлено 16 водоналивных дамб. Три их них специалисты начали устанавливать", - говорится в сообщении.
Дамбы позволят ограничить русло реки. Также к 1 сентября будет установлен мостик, по которому дети смогут добраться до школы.
Выше поселка, где течение сильнее, планируется сделать берегоукрепление. Сейчас решается вопрос по доставке специализированной техники, так как связь с поселком обеспечивает только авиация, зимой - ледовая дорога. Также прорабатывается вопрос расчистки русла Уды, возвращения его в прежнее место. Для этого необходимо провести изыскательские работы и сделать проект. Этим займется специализированная организация.
Село Алыгджер расположено в историко-культурном регионе Тофалария. После паводка в нем признаны непригодными для проживания и подлежат сносу 96 из 138 домов, капитальному ремонту подлежат 37 домов.