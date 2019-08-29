Вопрос питьевой воды в Нижнеудинске планируют решить в октябре

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Подачу питьевой воду в систему водоснабжения пострадавшего от паводков Нижнеудинска в Иркутской области планируется возобновить в октябре, когда будет запущена станция водоочистки. Пока жители города получают техническую воду, говорится в четверг в сообщении пресс-службы регионального правительства по итогам поездки в Нижнеудинск вице-премьера, главы правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталия Мутко.

"По словам мэра Нижнеудинска Александра Путова, в октябре планируется запуск станции водоочистки, и вопрос по питьевой воде будет решен. На следующий год начнется проектирование нового водозабора, который заменит поверхностный источник на подземный", - говорится в сообщении.

Нижнеудинск подтопило в конце июня из-за выхода из берегов реки Уда. Во время наводнения был поврежден городской водозабор. Половина населенного пункта неделю оставалась без водоснабжения, затем начали подавать техническую воду. Население обеспечивается бутилированной водой.

В четверг в Иркутскую область прибыл вице-премьер Виталий Мутко. Он уже посетил пострадавший от паводка поселок Октябрьский Чунского района, а после Нижнеудинска отправится в Тулун.