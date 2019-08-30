В школе Тулуна появилось футбольное поле с голландским газоном

ТУЛУН /Иркутская область/, 30 августа. /ТАСС/. Подрядчик "Сибирская промо группа" завершил монтаж голландского покрытия на мини-футбольном поле в школе № 6 в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка. Об этом в пятницу сообщил гендиректор компании Денис Мартыняк во время визита в город вице-премьера Виталия Мутко.

"Стадион с мини-футбольным полем с искусственным ворсом высотой шесть сантиметров. РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС) предоставил траву, хорошая трава, голландская. Размер поля 40 на 20 метров", - сказал Мартыняк. Он добавил, что в настоящее время на стадионе завершается установка трибун и освещения. К 1 сентября работы планируется закончить.