В школе Тулуна появилось футбольное поле с голландским газоном

ТУЛУН /Иркутская область/, 30 августа. /ТАСС/. Подрядчик "Сибирская промо группа" завершил монтаж голландского покрытия на мини-футбольном поле в школе № 6 в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка. Об этом в пятницу сообщил гендиректор компании Денис Мартыняк во время визита в город вице-премьера Виталия Мутко.
"Стадион с мини-футбольным полем с искусственным ворсом высотой шесть сантиметров. РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС) предоставил траву, хорошая трава, голландская. Размер поля 40 на 20 метров", - сказал Мартыняк. Он добавил, что в настоящее время на стадионе завершается установка трибун и освещения. К 1 сентября работы планируется закончить.
Как уточнила директор школы Надежда Фроленок, ранее в школе футбольного поля не было. 1 сентября руководство школы планирует провести на нем торжественную линейку. В учреждение переведут порядка 200 детей из школы № 20, которую после наводнения решено не восстанавливать. "В школе сделали полы, стены, в коридорах была напольная плитка, делали полный демонтаж, фасады у нас красивые, новые. Сейчас все заканчиваем, чтобы зайти сюда вместе с родителями на капитальную уборку. Ждем мебель, пришло оборудование - первая партия", - отметила она.
Город Тулун наиболее сильно пострадал от волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ие достиг почти 14 метров и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.