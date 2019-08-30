Иркутская область получила 500 млн руб. на поддержку пострадавшего от паводка бизнеса

"500 млн рублей. Вчера правительство приняло решение [об их выделении]. Мы эти деньги уже сегодня передали правительству (Иркутской области, - прим. ТАСС), будет подписано соглашение. Я думаю, что правительство Иркутской области выпустит специальный нормативный акт", - сказал Мутко, отвечая на вопрос ТАСС.

ТУЛУН /Иркутская область/, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Иркутской области получило 500 млн рублей из федерального бюджета на поддержку пострадавших от паводков предпринимателей, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер Виталий Мутко во время рабочей поездки в Тулун.

По его словам, решение о распределении средств будет приниматься после встреч с предпринимателями. Такие встречи, отметил Мутко, состоятся в пятницу и субботу.

"Нам нужно поговорить с бизнесом, о том, в каком ключе они хотели бы [получить] эту поддержку. <…> Думаю, что особенно нужно поддерживать тех, кто, хочет сохранять здесь экономический потенциал, развивать бизнес. <…> В моем понимании 500 млн правительство выделило на поддержку и восстановление бизнеса. Это и разовая компенсация за утерю, за понесенный ущерб бизнеса. И второе - это меры поддержки на развертывание и создание нового бизнеса или на новом месте", - добавил вице-премьер, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствия наводнения в Иркутской области.

Он уточнил, что ключевую роль в распределении средств будут играть муниципалитеты.

Об ущербе

В августе Министерство экономического развития Иркутской области оценило ущерб, нанесенный паводком малому и среднему бизнесу, в 1,6 млрд рублей. По данным ведомства, в зоне наводнения пострадал 401 предприниматель.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Согласно последним данным, погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек.