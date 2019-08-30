Сертификаты на жилье получили 2,5 тыс. семей, пострадавших от паводков в Приангарье

"Сегодня утром я подписал 2,5-тысячный сертификат [на покупку жилья], 128 семей приобрели жилье на сегодняшний день, работаем с каждой семьей. [Всего за получением сертификатов] обратились 3,8 тыс. семей", - сказал Родионов.

ТУЛУН /Иркутская область/, 30 августа. /ТАСС/. Жилищные сертификаты на приобретение новой недвижимости взамен разрушенных паводком домов к настоящему времени в Иркутской области получили 2,5 тыс. семей. Из них около 130 семей уже приобрели жилье, сообщил журналистам в пятницу министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

По его словам, всего жилищные сертификаты на приобретение новой недвижимости должны получить 5 тыс. 149 пострадавших от наводнения семей, чье жилье не подлежит восстановлению. Из них 881 семья проживала в домах, на которые не были оформлены правоустанавливающие документы. Им предстоит через суд доказать свое право на получение жилищных сертификатов.

По данным местных властей, большинство семей остаются в Иркутской области и стараются найти недвижимость в городах и районах, где проживали ранее. Наибольшие трудности с выбором жилья возникают у жителей города Тулуна, который сильнее всего пострадал он наводнения.

"Если говорить про Тулун, то большинство [пострадавших от паводка местных жителей] стараются найти жилье здесь, но, учитывая, что есть определенный дефицит на вторичном рынке, поэтому смотрят на ближайшие районы - подбирают жилье в Иркутском районе, Шелеховском районе, Усольском районе. Это те районы, которые ближе к областному центру", - добавил Родионов.

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области Виталий Мутко ранее поставил задачу в недельный срок завершить выдачу сертификатов на приобретение жилья пострадавшим от наводнения. За сутки было выдано более тысячи таких документов.