Более 100 жителей пострадавшего от паводков Тулуна выбрали новые дома

"В Тулуне выделили земельные участки. Строятся новые микрорайоны: микрорайон Угольщиков и так называемый микрорайон Березовая Роща. Три вида индивидуального жилья… Уже более 100 человек подали заявления, выбрав конкретный дом", - сказал Мутко.

ТУЛУН/Иркутская область, 30 августа. /ТАСС/. Более 100 жителей иркутского города Тулуна, который сильнее других пострадал от июльских паводков, подали заявление на заселение в новые микрорайоны города, выбрав конкретные дома. Об этом сообщил в пятницу журналистам вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения.

Он добавил, что, по его данным, после паводков из региона хотят уехать 37% пострадавших жителей Тулуна, еще 37% решили остаться в Иркутской области, но переехать в другие населенные пункты. Остальные - предпочитают остаться в Тулуне.

Всего в Тулуне будет возведено порядка 2,5 тыс. домов в Березовой Роще и еще 20 многоквартирных домов в микрорайоне Угольщиков.

Тулун наиболее сильно пострадал от волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек.