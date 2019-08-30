Власти Иркутской области выделили 170 млн руб. на питание школьников из зон подтоплений

ТУЛУН /Иркутская область/, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Иркутской области выделило 170 млн рублей на обеспечение бесплатного питания школьникам из районов, пострадавших от июльских паводков. Об этом в пятницу на встрече с жителями Тулуна сообщил губернатор Сергей Левченко.

"Принято решение по бесплатному питанию в школах [для] всех детей подтопленных районов. Это касается не только тех, кого территориально затопило, но и всех городов и районов. На это дело выделено 170 млн рублей", - сказал Сергей Левченко.

В конце июля Левченко сообщал, что власти региона планируют на период нового учебного года сделать бесплатным питание для школьников из семей, пострадавших от паводков. Тогда он отмечал, что такая мера поддержки коснется 5,7 тыс. детей.