Микрорайон для пострадавших от паводка в Тулуне будут строить шесть компаний

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Новый микрорайон "Березовая роща" в городе Тулуне Иркутской области, сильно пострадавшем от дождевого паводка летом, будут строить шесть компаний. К декабрю 2020 года они планируют возвести для пострадавших от паводка граждан около 1,5 тыс. индивидуальных домов в этом микрорайоне, сообщила в четверг пресс-служба Минстроя РФ.

"В настоящее время для возведения микрорайона "Березовая роща" отобрано шесть компаний, большинство из которых имеет производственную базу на территории Иркутской области", - говорится в сообщении.

В числе компаний-застройщиков есть АО "Крокус", входящее в одну из крупнейших девелоперских структур России - Crocus Group. Также в строительстве домов задействованы крупные местные компании "АСТ-строй" и "СибЭкоДом", которые занимаются малоэтажным строительством в Иркутской области.

Первые 25 индивидуальных домов в "Березовой роще" появятся к концу 2019 года, а к декабрю 2020 года их число вырастет до 1,5 тыс. На данный момент утвержден эскиз проекта планировки территории, ведется проектирование инженерных сетей и дорог.

Ранее глава региона Сергей Левченко сообщал ТАСС, что в Тулуне, наиболее сильно пострадавшем от паводка, планируется возвести к осени 2020 года 2,5 тыс. индивидуальных домов и многоквартирных домов почти на 1 тыс. квартир.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. Было подтоплено почти 11 тыс. домов и 17,4 тыс. других помещений. 1,3 тыс. жилых домов снесло потоком воды, также более 5 тыс. строений пойдет под снос.