В Тулуне построят новое здание ветстанции

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Новое здание ветеринарной станции построят в Тулуне, который больше других пострадал от наводнения в Иркутской области, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"Для ОГБУ "Тулунская станция по борьбе с болезнями животных", пострадавшей во время паводков, будет построено новое современное здание вне зоны затопления", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора области Сергея Левченко.