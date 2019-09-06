В Тулуне построят новое здание ветстанции

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Новое здание ветеринарной станции построят в Тулуне, который больше других пострадал от наводнения в Иркутской области, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.
"Для ОГБУ "Тулунская станция по борьбе с болезнями животных", пострадавшей во время паводков, будет построено новое современное здание вне зоны затопления", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора области Сергея Левченко.
Здание подтопленной ветеринарной станции было отремонтировано незадолго до наводнения, во время ЧС вода затопила первый этаж, уничтожила оборудование и препараты. "С учетом того, что ветстанция в Тулуне попала в зону затопления, мы будем смотреть, куда ее перенести, построив новое, более приспособленное для ветеринарных услуг здание. Ветеринарная служба и подобные ей ведомства имеют большое значение в период чрезвычайной ситуации", - отметил Левченко.
Ветстанция сейчас работает в старом здании, где заканчивается ремонт. "Населению оказываем услуги на безвозмездной основе. Реагируем на звонки жителей по отлову бездомных животных, которых кормим, стерилизуем, строим дополнительные вольеры", - отметил начальник ветстанции Тулуна Юлия Кузнецова.