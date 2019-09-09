В Омске после случая травли школьника учителями создали совет по этике педагогов

ОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Совет по этике создан при департаменте образования Омска после случая травли восьмиклассника педагогами для предупреждения возникновения подобных ситуаций, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе мэрии города со ссылкой на мэра Оксану Фадину. Директор гимназии, где произошел инцидент в конце прошлого года, уволена.

Конфликт между восьмиклассником, его мамой и педагогами и директором гимназии № 62 возник в конце прошлого года. В результате организованной учителями травли ребенок был госпитализирован в неврологический стационар, а позднее перешел в другую школу.

"Для того, чтобы подобные ситуации больше не повторялись, я дала поручение директору департамента образования Ларисе Ефимовой создать совет по этике, в который будут приглашены руководители школ, ветераны педагогического труда, психологи, специалисты института развития образования. Совет будет принимать коллегиальные решения по прецедентам, давать профессиональную оценку тем или иным действиям школьных администраций", - цитирует пресс-служба Фадину.

В мэрии уточнили, что трудовой контракт с директором гимназии Мариной Дюковой расторгнут. "Это педагог с большим стажем, неплохой администратор, гимназия находится на хорошем счету <…>, [но] учитель должен слышать и чувствовать родителей, - считает мэр Омска. - Каждый из нас руководствуется желанием защитить свое чадо. И если ты, как педагог, этого не понимаешь, и происходит не разрешение, а эскалация конфликта, которая, безусловно, вредит ребенку, <…> значит, что-то в твоей профессиональной деятельности пошло не так".

Ранее мать школьника в соцсетях сообщила, что конфликт с педагогами произошел после того, как часть учеников класса вместо урока технологии отправили чистить снег, а ее сын почувствовал себя плохо и ушел домой. На следующий день классная руководительница устроила публичное разбирательство его "проступка", во время которого, как ей показалось, школьник попытался записать происходящее на телефон. Учитель сочла это оскорблением и отказалась проводить уроки в классе, пока ребенок не извинится. Директор гимназии также занял сторону учителя, отказался обсуждать сложившуюся ситуацию и стал настаивать на переводе мальчика в другую школу. Классный руководитель, по словам матери, настроила против него и его мамы и других родителей и детей.