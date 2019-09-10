Большегрузы привезли мебель и технику в пострадавший от паводков Тулун

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Два большегруза доставили мебель, бытовую технику, посуду и предметы домашнего обихода в наиболее пострадавший от паводков в Иркутской области город Тулун для помощи в обустройстве жилья. В Тулуне и Тулунском районе находится один из крупнейших угольных разрезов области, который разрабатывает "Тулунуголь", являющийся частью активов En+ Group, сообщает во вторник пресс-служба En+ Group.

"По инициативе рабочих советов для пострадавших коллег в Тулун двумя большегрузными автомобилями доставили мебель, бытовую технику и различные предметы обихода. В ближайшее время семьям пострадавших будут розданы матрасы, кровати, тумбочки, посуда, бытовая техника, туалетные принадлежности, теплые вещи, лекарства, а также мячи и настольные игры", - говорится в сообщении. Часть получателей помощи живет в восстановленных домах, часть - в съемных квартирах, уточнили в пресс-службе.

В Тулуне, наиболее сильно пострадавшем от паводков, планируется к осени 2020 года возвести 2,5 тыс. индивидуальных и многоквартирных домов почти на одну тысячу квартир. Город сильно пострадал, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, когда из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.

Помощь бизнеса пострадавшим от паводков

Людям, утратившим имущество и жилье в наводнениях лета 2019 года, активно помогал российский бизнес. В первые же дни стихийного бедствия Братский алюминиевый завод заявил о готовности готов принять людей из подтопленных районов Иркутской области на работу, госкорпорация "Ростех" и землячество "Байкал" собрали около 1 млрд рублей на строительство поселка для пострадавших от наводнения, банки реструктурировали выплаты по кредитам, строители Тайшетского алюминиевого завода круглосуточно занимались восстановлением дорог в районе. Многие компании помогали с размещением детей из Иркутской области в детских лагерях.