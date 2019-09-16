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Спасатели обнаружили тело погибшего туриста, пропавшего неделю назад в горах в Приангарье

В его поисках принимали участие 24 человека

ИРКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. Турист, пропавший неделю назад в горах в Иркутской области, найден мертвым. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в региональном ГУ МЧС.

"Тело мужчины обнаружено, эвакуацией занимались спасатели пожарно-спасательной службы Иркутской области", - сообщили в ведомстве.

58-летний житель города Слюдянки Иркутской области 5 сентября отправился в однодневный поход на Пик Черского Комаринского хребта горной гряды Хамар-Дабана, но в установленный срок не вышел на связь с родственниками. Из-за краткого срока похода турист был легко одет и имел при себе минимальный запас продуктов питания и воды.

В его поисках задействовали 24 человека. По данным синоптиков, в Иркутской области с 6 сентября начались ночные заморозки до минус пяти градусов.

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