В Хакасии задержали мужчину, пытавшегося задушить ребенка в детском саду

ТАСС, 17 сентября. Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство ребенка на территории детского сада, задержан в городе Черногорске в Хакасии. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Днем 22 мая злоумышленник, находясь около детского сада "Радуга" в Черногорске, встретил незнакомую 7-летнюю девочку. Мужчина схватил ребенка и принудительно привел на веранду игровой площадки, где пытался задушить, но его испугали голоса людей поблизости. Были возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление" ) и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего").

"Удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 38-летний житель Черногорска. В ходе допроса злоумышленник отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ", - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.