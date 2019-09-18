Полпред в СФО призвал усилить разъяснительную работу с людьми в зоне паводка в Приангарье

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло призвал иркутские власти активнее информировать пострадавших от паводков о том, в какие сроки они получат новое жилье. По его словам, на данный момент многие люди даже не знаю, где они будут зимовать.
"Президент Российской Федерации оценки дал. Работа [в Иркутской области] идет, но, конечно, хотелось бы, чтобы она шла быстрее, очень много было пробуксовано. Есть недостатки в информировании людей, в понимании, где они будут зимовать, но это техническая сторона вопроса, мы на контроле держим. Сейчас главное - разъяснительная работа, чтобы люди понимали, что с ними будет, что их никто не бросит", - сказал полпред, комментируя для ТАСС поручения, которые дал президент Владимир Путин в режиме телемоста по ликвидации последствий паводка.
Меняйло отметил, что выросли темпы выдачи пострадавшим жилищных сертификатов - их уже получили более 3 тыс. семей. Однако необходимо ускорять процесс реализации этих сертификатов, помогать людям в выборе и приобретении жилья.
Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. В городах Тулун и Нижнеудинск началось строительство новых микрорайонов для тех, кто во время наводнения лишился жилья. Пострадавшие также могут приобрести жилплощадь по сертификатам в любом регионе страны.
Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводят в Новосибирске. В 2019 году его главной темой станет "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в СФО и Сибирское отделение РАН. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".