Полпред в СФО призвал усилить разъяснительную работу с людьми в зоне паводка в Приангарье

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло призвал иркутские власти активнее информировать пострадавших от паводков о том, в какие сроки они получат новое жилье. По его словам, на данный момент многие люди даже не знаю, где они будут зимовать.

"Президент Российской Федерации оценки дал. Работа [в Иркутской области] идет, но, конечно, хотелось бы, чтобы она шла быстрее, очень много было пробуксовано. Есть недостатки в информировании людей, в понимании, где они будут зимовать, но это техническая сторона вопроса, мы на контроле держим. Сейчас главное - разъяснительная работа, чтобы люди понимали, что с ними будет, что их никто не бросит", - сказал полпред, комментируя для ТАСС поручения, которые дал президент Владимир Путин в режиме телемоста по ликвидации последствий паводка.