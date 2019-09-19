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Паводок в Иркутской области

Заммэра района в Приангарье оштрафовали за нарушение норм ликвидации ЧС

По данным прокуратуры, администрация Куйтунского района плохо информировала жителей подтопленных наводнением сел Уян и Усть-Када о ЧС, кроме того, власти не организовали эвакуацию населения

ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Заместитель мэра Куйтунского района оштрафован на 10 тыс. рублей за нарушения норм ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) во время наводнения в Иркутской области, сообщается в четверг на сайте прокуратуры региона.

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"Прокуратурой района в отношении заместителя мэра Куйтунского района, исполнявшего обязанности мэра района, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ ("Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации"), <...> ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура провела проверку на основании сообщения в Instagram и установила, что администрация Куйтунского района плохо информировала жителей подтопленных наводнением сел Уян и Усть-Када о ЧС, а из-за того, что власти не организовали эвакуацию населения, жители спасались самостоятельно. "Силы и средства, необходимые для спасения и жизнеобеспечения жителей указанных населенных пунктов, не направлялись, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан", - уточнили в ведомстве.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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