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В Тюкалинске Омской области восстановили электроснабжение всех социальных объектов

Последствия аварии устраняют 16 аварийно-восстановительных бригад и 30 единиц техники

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение всех социальных объектов в городе Тюкалинске Омской области, который остался без света из-за аварии на подстанции. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник департамента по связям с общественностью компании Анастасия Гуливатенко.

"Мы перезапитали от резервных источников все девять социальных объектов", - сказала Гуливатенко.

По ее словам, последствия аварии устраняют 16 аварийно-восстановительных бригад и 30 единиц техники. Для частичного восстановления подачи электроэнергии задействован 51 передвижной дизельный генератор.

Авария на подстанции "Тюкалинская" произошла в 04:00 местного времени (01:00 мск). В результате без электричества остался город Тюкалинск, где проживают более 10 тыс. человек и часть потребителей Тюкалинского района.

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