В Хакасии опровергли данные о приеме на работу уволившейся иркутской чиновницы

ТАСС, 19 сентября. В администрации главы Хакасии опровергли информацию о назначении экс-начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич, ставшую известной после инцидента с распространением звукозаписи с оскорбительными высказываниями в адрес пострадавших от паводка. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы республики Ирина Емельянова.

О назначении Алашкевич в информационный блок администрации главы Хакасии написали местные СМИ. Глава Хакасии Валентин Коновалов, как и губернатор Иркутской области Сергей Левченко, является членом КПРФ.

"Это фейковая новость. Абсолютный фейк, не имеющий никакого отношения к нам", - сказала Емельянова, добавив, что "вброс информации идет через телеграм-каналы".

Алашкевич уволилась с поста в иркутском правительстве после резонансной ситуации с записью, на которой женщина, голос которой похож на голос Алашкевич, говорит о том, что на встречу с посетившим Иркутскую область президентом Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди, у которых "два класса образования". На записи также звучали слова о том, что сейчас местные жители "сидят в тепле, с теплым туалетом, с чистой постелью - то, чего у них не было в их хлеву". Эксперты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи. Глава региона Сергей Левченко сообщил журналистам, что власти запросили повторную экспертизу.

Решение об увольнении глава пресс-службы объяснила тем, что на ее семью началась травля. Также экс-чиновница попросила прощения у жителей Тулуна, пояснив, что эмоциональные высказывания были обращены не к ним, а человек, который сделал запись, "обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить".

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.