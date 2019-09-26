Экс-замглавы Хакасии через суд добился опровержения фейка о его конфликте с водителем

КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Абаканский городской суд удовлетворил исковые требования экс-исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии Константина Харисова, которые тот предъявил местным интернет-СМИ из-за фейкового сообщения о том, что водитель высадил его из машины посреди степи, сообщили ТАСС в четверг в городском суде.

"Исковые требования были удовлетворены. Они не носили материальный характер", - сказали ТАСС в аппарате суда, добавив, что СМИ, распространившие данную информацию, должны опубликовать опровержения.

Местные СМИ - "Агентство информационных сообщений" и "Агентство деловой информации" распространили информацию о том, что во время командировки в Орджоникидзевский район республики между Харисовым и его водителем возник конфликт. Чиновник якобы оскорбил водителя, после чего тот вытащил его из автомобиля и уехал, оставив на дороге в степи, примерно в 300 км от Абакана (областной центр - прим. ТАСС). Харисов заявлял, что информация не соответствует действительности и порочит его честь и достоинство.

Константин Харисов пришел в правительство Хакасии, где курировал дорожную сферу и строительство, в начале июля 2019 года. Сейчас он находится в отпуске с последующим увольнением. Ранее он работал в Агентстве по развитию предпринимательства при правительстве Республики Татарстан, возглавлял секретариат вице-губернатора, председателя правительства Рязанской области, курировал отдел региональной экономики Министерства регионального развития РФ и отдел стратегического развития Министерства транспорта РФ, работал в структуре Минобороны, "Рослесресурсе".

25 сентября пресс-служба правительства Хакасии сообщила ТАСС о том, что Харисов решил покинуть должность по собственному желанию. Сейчас он находится в отпуске с последующим увольнением.