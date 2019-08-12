Замглавы Хакасии подал в суд на СМИ за фейковое сообщение о его конфликте с водителем

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Константин Харисов подал в суд на местное интернет-СМИ за фейковое сообщение о том, что водитель высадил его из машины посреди степи, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства республики.

"Информация, распространенная в отдельных СМИ и сети интернет, согласно которой у меня якобы был конфликт с водителем из-за хамского поведения, вследствие которого водитель выбросил меня из служебной машины, не соответствует действительности. То, что было про меня написано и размещено в публичном пространстве, неправда, которая порочит мою честь и достоинство. Сегодня мной подано исковое заявление в суд на источник данной информации", - привели в пресс-службе правительства Хакасии слова Харисова.

Ранее местное "Агентство информационных сообщений" распространило информацию о том, что во время командировки в Орджоникидзевский район республики между Харисовым и его водителем возник конфликт. Чиновник якобы оскорбил водителя, после чего тот вытащил его из автомобиля и уехал, оставив на дороге в степи, примерно в 300 км от Абакана (областной центр - прим. ТАСС).

Информацию агентства опроверг и водитель Харисова Александр Симаков. "От него никогда не было нецензурных высказываний... Все это неправда, подстава чистой воды. Меня подставляют по этому поводу и Константина Нурфоязовича тоже", - процитировали в пресс-службе водителя.

48-летний Харисов пришел в правительство Хакасии, где он курирует дорожную сферу и строительство, в начале июля 2019 года. Ранее он работал в Агентстве по развитию предпринимательства при правительстве Республики Татарстан, возглавлял секретариат вице-губернатора, председателя правительства Рязанской области, курировал отдел региональной экономики Министерства регионального развития РФ и отдел стратегического развития Министерства транспорта РФ, работал в структуре Минобороны, "Рослесресурсе".