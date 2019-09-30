Работу столовой школы Новосибирска приостановили на время проверки из-за отравления детей

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор приостановил деятельность столовой школы №167 в Октябрьском районе Новосибирска на время проверки из-за сообщений об отравлении четырех детей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

27 сентября новосибирские следователи и прокуратура инициировали проведение проверок по факту отравления детей в двух школах Октябрьского района Новосибирска - школе №2 и №167. Местные СМИ сообщили о нескольких школьниках, которые почувствовали себя плохо после завтрака в школьной столовой.

"В школе №167 деятельность столовой приостановлена, пока работники анализы сдают", - сказал министр. В этой школе было зафиксировано четыре случая плохого самочувствия детей, сейчас министерство совместно с Роспотребнадзором выясняет, связана ли ситуация с работой комбината питания.

На оперативном совещании в региональном правительстве Федорчук сообщил, что на данный момент все дети приступили к занятиям, никакой угрозы для их жизни и состояния здоровья нет. "Мы со всех работников комбинатов питания вместе с Роспотребнадзором собрали анализы, 1 октября будет точная информация", - сказал министр.

Проверка проходила также в школе №2, однако столовая в учреждении сейчас продолжает работу. Плохое самочувствие школьников, как сообщил ТАСС министр, не связано с приемом пищи. "Госпитализированы двое детей, у одного гастрит, по второму диагноз выясняют. Это с питанием никак не связано", - добавил министр. Аппарат детского омбудсмена Новосибирской области также написал соответствующие запросы в контролирующие органы после сообщений об отравлениях.