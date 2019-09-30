Пожар на асфальтобетонном заводе в Красноярске потушен

КРАСНОЯРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Пожар на территории асфальтобетонного завода на улице Лесопильщиков в Красноярске, где загорелись емкости с битумом, потушен. Об этом в понедельник сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"В 14:39 (10:39 мск) горение ликвидировано", - сказал представитель ведомства, уточнив, что пожар полностью потушен.

В тушении пожара принимало участие 10 единиц техники и 32 человека. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, по данным ГУ МЧС региона, горело около 100 тонн битума. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.