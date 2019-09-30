СК возбудил дело по факту пожара в Иркутской области, в котором погибли две девочки

ИРКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту пожара в жилом доме в поселке Табарсук, где погибли две трехлетние девочки. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК.

"По версии следствия, днем 29 сентября произошло возгорание в жилом доме в селе Табарсук Аларского района Иркутской области. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС внутри дома были обнаружены двое погибших детей - трехлетние девочки. Следователями СКР установлено, что 29-летняя мать оставила их в доме одних. Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

Оперативная группа устанавливает обстоятельства пожара. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная.