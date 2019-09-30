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Новосибирские следователи проведут проверку в приюте, где дети жаловались на недоедание

В Блюдчанский социально-реабилитационный центр направлены руководство и сотрудники регионального следственного управления

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Новосибирские следователи проведут проверку по факту сообщений новосибирских СМИ о недоедании детей в местном приюте. Ход и результаты проверки взяты на контроль в центральном аппарате ведомства, об этом сообщили журналистам в Следственном комитете России.

"В ряде СМИ распространяется информация о некачественном питании воспитанников приюта для детей и подростков в Чановском районе Новосибирской области. В материалах журналисты упоминают, что дети жалуются на маленькие порции и плохое качество предоставляемой им еды. Также, по утверждению детей и подростков, заболевшие воспитанники в выходные дни не обеспечены лекарствами в связи с тем, что болеутоляющие и жаропонижающие препараты хранятся в отдельном кабинете, к которому нет доступа в субботу и воскресенье. <…> По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По сообщениям местных СМИ, дети из Блюдчанского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних жаловались на постоянное недоедание и некачественную пищу, которой, по утверждениям воспитанников приюта, кормят собак. Кроме того, периодически дети оставались без лекарств, поскольку препараты от боли и жара хранятся в отдельном кабинете, который запирают на выходные. По информации СМИ, такая ситуация наблюдается уже год.

Руководство и сотрудники регионального следственного управления были направлены в социальное учреждение. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц приюта и иных сотрудников, ответственных за надлежащее содержание детей в данном учреждении и обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

В понедельник проверку в приюте организовали специалисты Министерства труда и социального развития Новосибирской области совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в регионе. Также сообщалось, что прокуратура Чановского района Новосибирской области организовала проверку в учреждении.

В стационарном отделении Блюдчанского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних находятся около 100 детей из неблагополучных семей в возрасте от трех до 18 лет. Учреждение оказывает социальную, правовую, психолого-медико-педагогическую помощь.

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