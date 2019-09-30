Более 10% многоквартирных домов остаются без отопления в Томске, где выпал первый снег

ТОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Около 400 из 3450 многоквартирных домов в Томске, где утром в понедельник выпал первый снег, остаются без отопления из-за аварий и незавершенных работ на сетях спустя неделю после начала отопительного сезона, сообщила журналистам пресс-служба мэрии города.

"Подача отопления возобновлена в 3078 многоквартирных домах Томска. По информации департамента городского хозяйства, ресурс подан в 89% томских "многоквартирников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 11% многоквартирных домов города не получили тепло по ряду причин, в числе которых повреждения на теплосетях, отсутствие разрешения на включение, а также незавершенные в срок работы по ремонту тепломагистрали. Соцобъектов среди неподключенных домов нет.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе АО "Томск-РТС" - ресурсоснабжающей организации, которая отвечает за отопление в Томске, в настоящее время компания занимается настройкой сетей теплоснабжения. К 8 октября эти работы должны завершиться, отопление появится у части потребителей. Параллельно организация занимается устранением дефектов на тепловых сетях, после запуска системы 24 сентября их уже найдено более двух тысяч. Кроме того, в некоторых домах тепло отсутствует из-за повреждения теплосетей, которые не находятся в аренде "Томск-РТС", их ремонтом должны заниматься мэрия и управляющие компании.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Томска, в связи со сложившейся ситуацией заммэра Владимир Брюханцев поручил главам районов города взять под контроль включение инженерных систем для горожан. Крайний срок, по которому все дома должны быть подключены, по данным мэрии, "законом не определен".

Отопительный сезон официально начался в Томске 24 сентября. К 30 сентября температура воздуха в Томске сильно упала - ночью столбики термометров опустились до нуля градусов, к полудню температура поднялась до плюс 2-3 градусов. Утром в городе наблюдался снег, первый этой осенью.