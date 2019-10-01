Из бюджета Иркутской области выделили 2,5 млрд рублей на поддержку пострадавших от паводка

Основная часть законопроектов по поддержке пострадавших от паводка была принята на сессии 18 сентября. Изначально эти инициативы выносились на сессию 24 июля, однако тогда их сняла с повестки фракция КПРФ, которой принадлежит большинство в региональном парламенте. Руководитель фракции Андрей Левченко заявил, что законопроекты могут привести к серьезному дефициту областного бюджета. Авторы законодательных инициатив считают, что резкого дефицита не произойдет, они также заявили, что предложенные губернатором Левченко альтернативные законы по поддержке пострадавших от паводка касаются меньшего круга граждан, и повторно вынесли свои проекты на рассмотрение.

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии утвердили выделение из регионального бюджета 2,5 млрд рублей на исполнение законов, разработанных и принятых для поддержки пострадавших от летнего дождевого паводка в регионе граждан. Деньги направят, в частности, на выплату различных компенсаций, возмещение энергетикам доходов, выпадающих в результате освобождения пострадавших от платы за электроэнергию, сообщил журналистам во вторник спикер Заксобрания Сергей Сокол.

"2,5 млрд рублей выделено на ликвидацию последствий паводка. Это средства на все те мероприятия, которые мы утвердили на предыдущей сессии в семи законопроектах и сегодняшним законопроектом о компенсациях за потерянный урожай, скот, птицу и на приобретение сена", - сказал Сокол.

На сессии в понедельник депутаты приняли законопроект, который предусматривает выплату компенсаций за погибший на приусадебных участках урожай, гибель сельскохозяйственных животных, разрушенные теплицы и дворовые постройки, в которых содержался скот и хранились корма. Пострадавшим от наводнения также окажут материальную помощь, чтобы они могли прибрести на зиму сено для скота. Единовременная выплата на восстановление хозяйства составит 35 тыс. рублей.

Освобождение от платежей

На сессии Заксобрания 18 сентября депутаты одобрили освобождение граждан, чье жилье попало в зону затопления, от платы за электроэнергию на период с 27 июня по 30 сентября 2019 года. Энергетикам из регионального бюджета компенсируют выпадающие доходы. По словам Сокола, этот законопроект был одним из тех, которые очень ждали жители пострадавших муниципалитетов. Энергетики, также ожидая решения депутатов, не отправляли гражданам квитанции.

Кроме того, принят закон о бесплатном питании школьников - всех учеников с 1 по 11 класс в течение наступившего учебного года будут кормить в школах два раза в день. Также депутаты утвердили законодательную инициативу о выделении бесплатных земельных участков пострадавшим от наводнения. Землю они будут получать в собственность и могут использовать ее для строительства жилья или под садовый участок.

Граждан освободили от уплаты транспортного налога за 2018-2019 годы, предпринимателей - за 2019 год. По словам председателя бюджетного комитета Натальи Дикусаровой, выпадающие доходы областного бюджета в результате временного освобождения предприятий от транспортного налога составят 15 млн рублей, физических - 130 млн рублей в год. Депутаты подсчитали, что реально бюджет будет недополучать 85-90 млн рублей в год от физических лиц, учитывая, что собирается налога всегда меньше, чем ожидается. Предприятия в затопленных районах освободили также от уплаты налога на имущество организаций за 2019 год. Выпадающие за счет этого доходы областного бюджета составят минимум 144 млн рублей.

Бюджет на поддержку

Как сообщила журналистам Наталья Дикусарова, деньги на реализацию всех законопроектов было важно предусмотреть в областном бюджете не позднее октября, иначе пострадавшие муниципалитеты получили бы их под конец года и не успели израсходовать. "При сентябрьской корректировке бюджета учтена вторая волна паводков. Например, помощь будет оказана городу Байкальску, который в первом уточнении бюджета не отразился. А сейчас выделены деньги на первоочередные работы, которые нужны территории для подготовки к ремонту дорог, для обследования объектов социальной сферы и так далее", - сказала Дикусарова.

"Сейчас мы будем добиваться скорейшей и наиболее эффективной реализации всех этих законов. Мы внимательно проследим, чтобы введенные льготы и принятые меры как можно скорее дали результат в подтопленных районах. Депутаты часто бывают в этих территориях и знают, что люди очень ждут помощи", - добавил Сокол.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, в восьми районах региона было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. По оценке Министерства экономического развития Иркутской области, ущерб от паводка малому и среднему бизнесу составил 1,6 млрд рублей. Сильнее всего от наводнения пострадал город Тулун, где самый большой масштаб разрушений.