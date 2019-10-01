Возбуждено уголовное дело после падения двух человек в яму с кипятком в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по результатам проверки в Новосибирске после случая падения женщины с ребенком в яму с кипятком в центре города. Следствие установило, что причиной инцидента стало размытие грунта в результате утечки горячей воды из теплотрассы, об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом СУ СК РФ по региону по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в пресс-службе управления СК, следствием установлено, что 32-летняя женщина с годовалым ребенком получили ожоги тела 17 сентября в результате падения в яму с кипятком, которая образовалась на тротуаре в центре Новосибирска из-за размытия грунта горячей водой из теплотрассы. В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Ответственность за обслуживание и техническое состояние теплотрассы, откуда произошла утечка, лежит на владельце объекта, им является ООО "Специализированный застройщик (Технопроект)".