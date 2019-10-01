Пострадавшим от паводка в Иркутской области помогут в оформлении документов на капремонт

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии 30 сентября заявили о низких темпах оплаты капитального ремонта домов гражданам, пострадавшим от наводнения. Как отметили парламентарии, в регионе наступают холода, а многие жители подтопленных территорий не могут отремонтировать жилье, потому что у них нет денег.

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Специалисты будут в ручном режиме помогать пострадавшим от паводка жителям Иркутской области в оформлении документов на капитальный ремонт поврежденных домов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Часто сталкиваемся с тем, что не достает того или иного документа, что приводит к задержке выплат. Поэтому специалисты буквально в ручном режиме в каждой территории будут оказывать помощь пострадавшим гражданам", - приводятся в сообщении слова министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной.

По уточненным данным пресс-службы, граждане подали 1 тыс. 976 заявлений на проведение капитального ремонта в поврежденных домах. На сегодня частично или полностью оплачено 164 свидетельства на право поучения выплаты на капремонт, жителям перечислено почти 25 млн рублей. Подготовлены к оплате более 100 свидетельств. По словам Свиркиной, большинство пострадавших выбирают вариант самостоятельно проводить капремонт. Специалисты службы заказчика Иркутской области - оператора работ - по графику объезжают пострадавшие от паводка территории для сбора от граждан заявлений на проведение капремонта и оплату выполненных работ.

Комментируя 30 сентября депутатам ситуацию с низкими темпами оплаты капремонта, Свиркина отметила, что процесс затягивается из-за долгого получения справок из Росреестра, органов МВД и муниципальных структур. Также, по ее словам, уборочная пора и наличие второго жилья могли стать причиной того, что пострадавшие неактивно получают свидетельства. Капитальный ремонт пострадавших от паводка домов оплачивается из расчета 6 тыс. за кв. м, граждане могут делать ремонт самостоятельно или обратиться к услугам специализированных компаний. Те, кто ремонтируют дом самостоятельно, получают аванс в размере 50%, остальную сумму - после завершения работ, аванс для подрядной организации составляет 30%.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.