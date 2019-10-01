Правительство Приангарья опровергло информацию о премиях чиновникам за работу на паводках

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в понедельник сообщили, что региональное правительство заложило в бюджете 336 млн рублей на премирование областных государственных гражданских служащих, работающих в зоне паводка, отдельные специалисты могут получить вознаграждение в размере годового дохода.

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Пресс-служба правительства Иркутской области опровергла информацию о том, что предусмотренные в бюджете региона 336 млн рублей будут направлены на премии работающим в зоне паводка государственным гражданским служащим. Эти деньги предназначены для выплаты компенсаций за сверхурочную работу сотрудникам министерств и ведомств, занимающихся ликвидацией последствий наводнения, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Государственные гражданские служащие многих министерств и ведомств Иркутской области больше трех месяцев работают в пострадавших от наводнения территориях региона. Без выходных и не по восемь нормированных часов, а по 12 и более. Деньги, заложенные в бюджете, - это не премиальные, а компенсационные за сверхурочную работу. <…> Распространяемая <...> информация о сверхпремиальных для чиновников правительства Иркутской области является некорректной", - говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что 336 млн - это 10% годовых фондов оплаты труда тех государственных органов исполнительной власти области, сотрудники которых работают в зоне ЧС. "Компенсируя своим сотрудникам их внеурочную работу, эти ведомства не могут выйти за рамки 10% годового фонда оплаты труда. Так что ни о каких премиях в размере годовой заработной платы речи быть не может", - поясняется в сообщении.

Губернатор, председатель правительства, их заместители, а также министры не могут претендовать на получение компенсационных выплат, поскольку относятся к категории лиц, замещающих государственные должности. "За сверхурочную работу выплаты получат государственные гражданские служащие, то есть зачастую рядовые сотрудники в должностях от консультантов до главных советников с весьма невысокими зарплатами", - поясняет пресс-служба.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.