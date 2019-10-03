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Паводок в Иркутской области

Мутко сообщил, что власти завершили основные выплаты пострадавшим от паводков в Приангарье

Вице-премьер отметил, что правительству региона и членам правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС стоит продолжать держать эту тему на контроле
Вице-премьер РФ Виталий Мутко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Виталий Мутко
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Основные выплаты пострадавшим в ходе паводков в Иркутской области гражданам завершены. Об этом сообщил в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе возглавляющий ее вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы считаем, что основные выплаты завершены", - сказал он, отметив, что правительству региона и членам комиссии стоит продолжать держать эту тему на контроле.

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По данным справочных материалов к заседанию, из средств федерального бюджета всего выплачено 2,5 млрд рублей. В список пострадавших от наводнения включены 44 тыс. 959 человек, дополнительный список включил в себя еще 1 тыс. 521 человека. Единовременную материальную помощь по 10 тыс. рублей получили 46 тыс. 480 пострадавших. Финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости по 50 и 100 тыс. рублей получили 23 тыс. человек.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

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Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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