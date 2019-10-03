Мутко сообщил, что власти завершили основные выплаты пострадавшим от паводков в Приангарье

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Основные выплаты пострадавшим в ходе паводков в Иркутской области гражданам завершены. Об этом сообщил в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе возглавляющий ее вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы считаем, что основные выплаты завершены", - сказал он, отметив, что правительству региона и членам комиссии стоит продолжать держать эту тему на контроле.