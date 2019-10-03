Обновленный список получателей соцвыплат после паводков в Приангарье появится к 20 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Список тех, кто сможет получить социальные выплаты на ремонт или приобретение жилья по итогам повторного обследования подтопленных в Иркутской области домов, необходимо сформировать до 20 октября. Об этом сообщил на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы договаривались до 10 числа поставить точку в повторном обследовании и сформировать уже окончательно список людей <…> Не надо это растягивать <..> до 10 [октября] обследование должны [завершить], дальше заявления, 10 дней на рассмотрение, и давайте точку в районе 20-го будем ставить", - сказал он.

Мутко отметил, что ранее из федерального бюджета на выплаты на восстановление и приобретение жилья пострадавшим от паводков в Иркутской области было предусмотрено около 15 млрд рублей, при этом 4 млрд рублей планировалось направить только на капитальный ремонт. Он сообщил, что свидетельств, дающих право выплат на приобретение жилья, уже выдано на 13,8 млрд рублей. "Давайте завершать эту работу, и уже тогда мы сможем вносить какие-то изменения, перераспределять [средства]", - добавил он.

По данным справочных материалов к заседанию, в список пострадавших от наводнения вошли 44 тыс. 959 человек, дополнительный список включил в себя еще 1 тыс. 521 человека.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.