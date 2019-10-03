Капремонт поврежденных паводками домов в Приангарье планируется завершить до 30 ноября

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии 30 сентября заявили о низких темпах оплаты капитального ремонта домов гражданам, пострадавшим от наводнения. Как отметили парламентарии, в регионе наступают холода, а многие жители подтопленных территорий не могут отремонтировать жилье, потому что у них нет денег.

"Капитальный ремонт домов в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области планируется завершить до 30 ноября. По данным на 2 октября, от граждан поступило 1987 заявлений на проведение капитального ремонта. <…> По состоянию на 3 октября, [заявителям] перечислены средства в размере 41,1 млн рублей на капитальный ремонт 263 жилых помещений", - говорится в сообщении.

Также проводится ремонт многоквартирных домов, которые были подтоплены. В Тулуне повреждены 26 домов, в Нижнеудинске - 70. В обоих городах сейчас ремонтируют 93 строения.

Комментируя 30 сентября депутатам ситуацию с низкими темпами оплаты капремонта, министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина отметила, что процесс затягивается из-за долгого получения справок из Росреестра, органов МВД и муниципальных структур. Также, по ее словам, уборочная пора и наличие второго жилья могли стать причиной того, что пострадавшие неактивно получают свидетельства. Капитальный ремонт пострадавших от паводка частных жилых домов оплачивается из расчета 6 тыс. рублей за кв. м, граждане могут делать ремонт самостоятельно или обратиться к услугам специализированных компаний. Те, кто ремонтируют дом самостоятельно, получают аванс в размере 50%, остальную сумму - после завершения работ, аванс для подрядной организации составляет 30%.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.