СибГУ им. Решетнева планирует вернуть аккредитацию по одному направлению в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Сибирский государственный университет науки и технологий (СибГУ) имени академика М. Ф. Решетнева намерен вернуть аккредитацию по направлению "Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники" в 2020 году после устранения замечаний Рособрнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

В четверг Рособрнадзор сообщил об отказе вузу в переоформлении свидетельства о государственной аккредитации по этому направлению.

"В прошлом году аэрокосмический колледж при университете начал подготовку специалистов по техническому обслуживанию авиационных двигателей (входит в направление "Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники"). Это новое для нас направление. В этом году Рособрнадзор выдал ряд замечаний и не переоформил аккредитацию. В следующем году все эти замечания будут устранены, и мы подадим заявку на получение аккредитации", - сказал представитель вуза.

В университете отметили, что все студенты колледжа, набранные на это направление, смогут доучиться. Срок обучения по этому направлению составляет 2 года и 10 месяцев.

СибГУ создан путем объединения Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева и Сибирского государственного технологического университета. Имеет статус опорного вуза России. В 2019 году, в рамках Красноярского экономического форума, университет подписал соглашение с "Аэрофлотом" о подготовке кадров для технического обслуживания самолетов в создаваемом компанией авиахабе в Красноярске.