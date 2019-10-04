Омский облсуд оставил в силе решение о закрытии аэродрома им. Летова

ОМСК, 4 октября. /ТАСС/. Омский областной суд утвердил решение Азовского районного суда о прекращении эксплуатации взлетно-посадочной площадки аэродрома "Поповка" им. Летова, которая расположена на землях сельхозназначений. Как сообщил в пятницу ТАСС владелец аэродрома Александр Анисимов, который планировал провести в 2020 году на аэродроме всероссийский рок-фестиваль, он намерен переехать в другой регион и реализовывать этот проект на новом месте.

"Я проиграл апелляционный суд по закрытию площадки. <…> Если власти региона не вмешаются, то я закрываю проект. Получается, Омской области это не нужно. Думаю, в другом регионе кому-то больше понадобится место, где проводятся фестивали, куда можно пойти с детьми, посмотреть на самолеты", - сказал Анисимов.

Он отметил, что за полтора года транспортная прокуратура провела у него шесть внеплановых проверок. "Последний раз они приехали, когда в июле проходил всероссийский фестиваль любителей авиации. Прилетели 30 самолет со всей России, было более 5 тыс. зрителей, а они сказали, что это нецелевое использование земельного участка и оштрафовали на 10 тыс. рублей. <...> Как будто категория земель как-то влияет на безопасность", - рассказал владелец аэродрома.

В следующем году Анисимов планировал провести на аэродроме два больших фестиваля. "6 июня рок-фестиваль всероссийского уровня на 50 тыс. зрителей с привлечением больших звезд, спонсоров и партнеров. И 19 июля - авиационный фестиваль "Открытое небо". Но мне не дают никакого шанса [на смену категории земель], сразу подали иск на закрытие", - отметил он.

По его словам, земельный участок площадью 19 га, лишь малая часть которого занята аэродромом, почти весь используется по сельхозназначению. "Я его окашиваю, собираю траву на корм животным. Самолеты - это мое хобби. Я не занимаюсь коммерческими перевозками людей, грузов, как считает транспортная прокуратура. И воздушное законодательство никак не запрещает использовать такую землю под аэродром", - подчеркнул авиалюбитель.

О Летове

Егор Летов - основатель и лидер музыкальной группы "Гражданская оборона". Считается основоположником русского панк-рока. За свою более чем 20-летнюю музыкальную карьеру в составе "Гражданской обороны" и смежных проектах Летов выпустил около 30 альбомов, последний из которых был издан в 2007 году. Музыкант умер 19 февраля 2008 года в Омске.

Имя Летова было одним из популярных вариантов названия для аэропорта в Омске во время проведения конкурса "Великие имена России". За него проголосовали жители города, однако в финал вариант не прошел. В ноябре 2018 года Анисимов присвоил имя Летова своему аэродрому под деревней Поповка и сообщил о планах создать на территории аэродрома музей музыканта и провести рок-фестиваль его памяти.