Пассажиры задержанного на 11 часов рейса вылетели из Барнаула в Москву

БАРНАУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Рейс, задержавшийся на 11 часов, отправлен из Барнаула в Москву в 19:44 (15:44 мск). В 18:00 по местному времени прибыл новый самолет, который забрал пассажиров, сообщили ТАСС представитель аэропорта.

"В 18:00 прилетел другой самолет, в 19:44 он вылетел в Москву", - сказал собеседник агентства.

Ранее Минтранс Алтайского края сообщал, что самолет "Аэрофлота", который должен был направиться в Москву из Барнаула в 07:05 (03:05 мск), был задержан на 11 часов по техническим причинам, не зависящим от деятельности служб аэропорта Барнаула. Для 148 пассажиров были созданы комфортные условия пребывания - размещение в гостинице и предоставление питания.