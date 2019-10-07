Реконструкцию обрушившейся насосной станции в Новосибирске завершат к сентябрю 2020 года

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) к сентябрю 2020 года планирует завершить реконструкцию насосной станции в Новосибирске, где в августе произошло обрушение стены. Об этом сообщил в понедельник журналистам советник гендиректора Новосибирской теплосетевой компании СГК Петр Бажин.

"Все основные работы запланированы у нас в следующий межотопительный период, то есть условно с апреля-мая активно начнем, чтобы успеть к следующему сентябрю", - сказал Бажин.