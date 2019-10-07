Реконструкцию обрушившейся насосной станции в Новосибирске завершат к сентябрю 2020 года

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) к сентябрю 2020 года планирует завершить реконструкцию насосной станции в Новосибирске, где в августе произошло обрушение стены. Об этом сообщил в понедельник журналистам советник гендиректора Новосибирской теплосетевой компании СГК Петр Бажин.
"Все основные работы запланированы у нас в следующий межотопительный период, то есть условно с апреля-мая активно начнем, чтобы успеть к следующему сентябрю", - сказал Бажин.
Обеспечивать теплом Северо-Чемской и Затулинский жилые массивы, теплоснабжение которых зависит от насосной станции, компания планирует за счет перераспределения нагрузки.
При проведении подрядчиком реконструкции здания насосной станции 1967 года постройки, принадлежащего СГК, 28 августа произошло сползание грунта и обрушение стены. Погибли трое рабочих, еще один пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. В сентябре сообщалось, что СГК не завершит в 2019 году реконструкцию станции, как планировала ранее.
Глава города Анатолий Локоть 25 сентября подписал постановление о начале отопительного сезона. В первую очередь организована подача отопления на объекты социального значения. С 30 сентября началось подключение жилого сектора.