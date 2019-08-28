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Обрушение стены здания в Новосибирске
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Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

© ГУ МЧС РФ по Новосибирской области/ТАСС
В результате ЧП погибли два человека

28 августа около 08:20 мск на территории строящегося здания на улице Ударной в Новосибирске при проведении работ по реконструкции произошло обрушение стены и перекрытий.

  • По данным Следственного комитета, в результате ЧП погибли два человека. МЧС сообщает об одном погибшем. 
  • По данным МЧС, под завалами могут находиться восемь человек, один человек был извлечен живым.
  • В "Сибирской генерирующей компании", которой принадлежит здание, сообщили, что под завалами остаются пять человек.
  • По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 кв. м. 
  • По информации источника, причиной обрушения могло стать нарушение требований при строительстве.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". 
  • На месте происшествия работают 70 человек и 20 единиц техники. Также для поиска людей выехали кинологические расчеты. К месту происшествия направлены пять машин скорой помощи.
  • МЧС открыло телефон доверия: 8-383-239-99-99.
  • В "Сибирской генерирующей компании" сообщили, что работы по реконструкции вели сотрудники подрядной организации.
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