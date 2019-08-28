Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

28 августа около 08:20 мск на территории строящегося здания на улице Ударной в Новосибирске при проведении работ по реконструкции произошло обрушение стены и перекрытий.
- По данным Следственного комитета, в результате ЧП погибли два человека. МЧС сообщает об одном погибшем.
- По данным МЧС, под завалами могут находиться восемь человек, один человек был извлечен живым.
- В "Сибирской генерирующей компании", которой принадлежит здание, сообщили, что под завалами остаются пять человек.
- По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 кв. м.
- По информации источника, причиной обрушения могло стать нарушение требований при строительстве.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".
- На месте происшествия работают 70 человек и 20 единиц техники. Также для поиска людей выехали кинологические расчеты. К месту происшествия направлены пять машин скорой помощи.
- МЧС открыло телефон доверия: 8-383-239-99-99.
- В "Сибирской генерирующей компании" сообщили, что работы по реконструкции вели сотрудники подрядной организации.