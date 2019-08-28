Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

28 августа около 08:20 мск на территории строящегося здания на улице Ударной в Новосибирске при проведении работ по реконструкции произошло обрушение стены и перекрытий.

По данным Следственного комитета, в результате ЧП погибли два человека. МЧС сообщает об одном погибшем.

два человека. МЧС сообщает об одном погибшем. По данным МЧС, под завалами могут находиться восемь человек, один человек был извлечен живым.

В "Сибирской генерирующей компании", которой принадлежит здание, сообщили, что под завалами остаются пять человек.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 кв. м.

По информации источника, причиной обрушения могло стать нарушение требований при строительстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

На месте происшествия работают 70 человек и 20 единиц техники. Также для поиска людей выехали кинологические расчеты. К месту происшествия направлены пять машин скорой помощи.

МЧС открыло телефон доверия: 8-383-239-99-99.

В "Сибирской генерирующей компании" сообщили, что работы по реконструкции вели сотрудники подрядной организации.