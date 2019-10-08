СК начал проверку по факту массового отравления посетителей кафе в Иркутской области

ИРКУТСК, 8 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК начали доследственную проверку по факту массового отравления посетителей кафе в городе Братске, где кишечная инфекция обнаружена у 13 человек. В частности, предстоит дать оценку сотрудникам Роспотребнадзора, допустившим открытие кафе после июньского отравления посетителей, говорится во вторник в сообщении пресс-службы регионального управления СК.

"Следственным отделом по городу Братску СУ СК РФ по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), по факту отравления местных жителей в кафе быстрого питания. В рамках проверки будет дана оценка действиям/бездействию сотрудников Роспотребнадзора, которые допустили открытие кафе, несмотря на имеющиеся нарушения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

В Братске 13 человек обратились за медицинской помощью после посещения кафе на улице Кирова. Шестерых из них, включая двоих детей, госпитализировали. Еще семеро, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, работа заведения приостановлена, на продукцию наложен арест. В ходе проверки кафе выявлены нарушения, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, отсутствие технологической документации и программы производственного контроля, наличие продуктов с истекшим сроком годности.

Следователи установили, что владелец кафе продал его другому предпринимателю после первого случая массового отравления посетителей, который произошел в июне. Тогда пострадали также 13 человек, восемь были госпитализированы. Работу заведения временно приостанавливали, после чего оно открылось вновь.