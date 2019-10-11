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Умер Алексей Леонов

Аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерове откроет музей космонавта в новом терминале

Аэропорт располагает космическим костюмом Леонова, а также модулем спускаемого аппарата, который сейчас находится на привокзальной площади аэровокзала

КЕМЕРОВО, 11 октября. /ТАСС/. Аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерове откроет в честь космонавта музей в новом пассажирском терминале, сообщил ТАСС в пятницу директор аэропорта Виталий Кашин.

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни.

"Планируем открыть музей, посвященный Алексею Леонову. У нас есть экспонаты, мы их разместим в новом пассажирском терминале", - сказал Кашин.

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Будущий космонавт родился в селе Листвянка Тисульского района Кемеровского области. Кемеровский аэропорт располагает космическим костюмом Леонова, а также модулем спускаемого аппарата, который в настоящее время находится на привокзальной площади аэровокзала, эти вещи будут перенесены в новый терминал. Кроме того, новый терминал будет оформлен в космическом стиле. Его планируется построить к марту 2021 года, в настоящее время в аэропорту планируется организовать выставку в память о Леонове.

Имя Алексея Леонова было присвоено кемеровскому аэропорту в декабре 2012 года по решению Совета народных депутатов Кемеровской области.

Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором космонавт был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). В ходе него 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран - "Союза-19" (СССР) и Apollo 18 ("Аполлон-18", США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.

Теги
РоссияЛеонов, Алексей АрхиповичКемеровская областьУмер Алексей Леонов
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