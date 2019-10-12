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Умер Алексей Леонов

Памятные мероприятия в честь Алексея Леонова проходят на его родине в Кузбассе

В художественной школе в деревне Листвянка, где родился Леонов, для школьников проведут экскурсии в музее космонавта

КЕМЕРОВО, 12 октября. /ТАСС/. Мероприятия в память легендарного летчика-космонавта Алексея Леонова, который умер в пятницу в возрасте 85 лет, проходят в субботу в Кемеровской области, где он родился и провел детские годы. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями администрации региона Евгений Иванов.

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"Сегодня в главном храме Кузбасса - Знаменском кафедральном соборе - состоялась панихида об упокоении раба божьего Алексия в память о нашем ушедшем земляке Алексее Архиповиче Леонове. Сегодня и завтра панихиды пройдут во всех храмах Кузбасской метрополии", - сказал Иванов.

В Тисульском районе, где в деревне Листвянка в 1934 году родился Леонов, объявлен траур, который продлится до дня похорон, отменены все праздничные и развлекательные мероприятия. Местная художественная школа, которая носит имя Леонова, с понедельника начнет ежедневные экскурсии в музей космонавта для школьников с севера Кемеровской области.

"С 14 по 18 октября ежедневно у нас будет посещение нашей школы группами детей с северных территорий Кузбасса, они побывают в музее Леонова (находится в художественной школе), будем демонстрировать им фильм о Леонове", - рассказала ТАСС директор Тисульской художественной школы имени Алексея Леонова Раиса Мальцева.

Памятное мероприятие состоялось и в школе №11 в Кемерове, которая расположена на улице Леонова в Кировском районе. В 1930-х годах семья летчика-космонавта переехала в областной центр и прожила в этом районе несколько лет. Улица названа именем легендарного космонавта в 1965 году, после того как Леонов первым в мире совершил выход в открытый космос.

Кемеровчане несут цветы и к бронзовому бюсту Алексея Леонова, который в 2003 году был установлен на Аллее Героев.

О Леонове

Алексей Леонов умер в пятницу в Москве после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится во вторник, 15 октября, на Мытищинском военном мемориальном кладбище.

Леонов совершил два космических полета общей продолжительностью 7 суток 33 минуты. Первый состоялся 18-19 марта 1965 года на корабле "Восход-2", тогда советский космонавт первым в мире вышел в открытый космос. Во время второго полета, который состоялся 15-21 июля 1975 года, прошла первая в истории стыковка космических кораблей разных стран - советского "Союза-19", командиром экипажа которого был Леонов, и американского "Аполлона-18".

Теги
РоссияЛеонов, Алексей АрхиповичКемеровская областьУмер Алексей Леонов
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